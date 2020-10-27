"Для нас очень хорошо иметь в группе такие две большие команды, как Барселона и Ювентус и таких невероятных игроков, как Месси и Роналду. Также не будем забывать о других звездных футболистов в этих клубах. Ференцварош – очень сильный оппонент и с ним будет непросто. Когда играешь в Лиге чемпионов, то хочешь противостоять сильнейшим.

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В нашей группе, возможно, две лучшие команды и два лучших футболиста мира. Счастлив оказаться в такой компании. Это очень хороший вызов для нас. И у нас есть все, чтобы противостоять им. Это очень сильные соперники, но в футболе 11 футболистов играют против 11 других футболистов. Поэтому к сопернику не следует относиться без уважения. Вы понимаете о чем я.

Конечно, они очень хорошие футболисты и я с уважением отношусь к ним. Но когда я играю против них, то хочу конкурировать, заставить их страдать и победить. Мы не собираемся только наслаждаться Лигой чемпионов и противостоянием с топовыми командами. Мы выходим на поле, чтобы выигрывать.

Было бы замечательно выйти в следующий раунд турнира. Что касается какого-то пари, то я не сторонник таких вещей. Но если Динамо выйдет из группы, то обещаю покрасить свои волосы в желтый цвет", – цитирует Карлоса Де Пену Tribuna.

Напомним, после 1-го тура Динамо в группе G Лиги чемпионов занимает третье место. Лидируют в квартете Барселона и Ювентус, Ференцварош – последний. Уже в среду, 28 октября, состоится матч против команды бывшего тренера "бело-синих" Сергея Реброва. Начало в 22:00.

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