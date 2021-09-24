"Конечно, переговоры требуют времени, ведь стороны должны согласовать все детали. Но, думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы. Для меня было очень важно чувствовать поддержку Мистера, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор – одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве. Кроме того, в Динамо я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь снова выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, очень рад, что продлил контракт с киевским клубом.

Динамо официально продлило контракт с Де Пеной

Моя цель – всегда побеждать во всех турнирах. К сожалению, мы уступили в Суперкубке Украины, но по-прежнему есть шанс завоевать чемпионство и Кубок страны, и сделаем все возможное для этого. По итогам прошлого сезона мы выиграли все титулы в Украине, поэтому главная задача – это, конечно же, победа в чемпионате и достойное выступление в Лиге чемпионов. Думаю, что у нас очень хорошая команда, которая заслуживает этого. Сейчас мы идем на первом месте в УПЛ, и должны сохранить лидерство до конца сезона.

Любое важное решение в семье мы принимаем совместно. Семья – главное для меня в жизни, и я всегда хочу лучшего для своей жены и ребенка. Поэтому перед продлением контракта я также советовался с женой, и она поддержала меня. Сейчас Эли уже привыкла к жизни в Киеве, здесь есть все условия для воспитания нашего сына", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

"Мариуполь оправдал свое существование": неожиданная причина триумфа Шахтера в Суперкубке и страх перед Бавария – Динамо