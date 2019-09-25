Де Пена признался, кто посоветовал ему перейти в Динамо

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал, кто посоветовал ему переехать в Украину, чтобы получить второй шанс закрепиться в Европе.

"Человек, который поверил в меня и посоветовал переехать в Динамо – Леонид Буряк. Он – легенда Динамо. Я ему очень благодарен за это.

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Я долгое время играл в Уругвае. Захотелось чего-то другого. Это мой второй шанс в Европе. Динамо – великая команда в Украине и Европе, и я счастлив здесь", – рассказал Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

Напомним, Де Пена с 2015 по 2017 год играл за Мидлсбро. В апреле этого года футболист на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. А благодаря дублю в последнем матче в ворота Ворсклы 27-летний уругваец получил награду лучшего игрока 8 тура УПЛ.

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