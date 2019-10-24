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Де Пена признался, что получает еще одну профессию в сфере футбола

06:30 120 Читати українською
Де Пена признался, что получает еще одну профессию в сфере футбола
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Уругвайский вингер Динамо Карлос Де Пена параллельно с игрой киевлян занимается собственным образованием.

"Утро – время суток, которое люблю больше всего. Пью кофе. Никто из моего родного Уругвая еще не на связи, потому что там очень рано – разница 6 часов. Люблю утро, потому что есть время, которое могу уделить себе.

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Вечером дома с женой уделяем время учебе. Она учится по специальности бизнес-администрирование, а я прохожу онлайн-курс по специальности "футбол". Я общаюсь со своей командой, которая тоже работает над проектом. Мне очень нравится", – сказал Де Пена пресс-службе Динамо.

Напомним, в нынешнем сезоне Карлос сыграл за киевлян 11 матчей в чемпионата Украины, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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