"Результат меня не удивил. Я сказал своим друзьям, что Шахтер победит, а Реалу будет непросто из-за стиля игры "горняков". Я много раз играл против донецкой команды, поэтому хорошо знаю ее возможности и знаю, на что способны эти футболисты.

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Поэтому победа над Реалом меня совсем не шокировала. Даже несмотря на то, что Шахтер играл без некоторых игроков основного состава. У них все равно очень хорошая команда. Они заслужили эту победу и провели очень хороший матч против сильного соперника. Это очень хорошо для "горняков" и для всего украинского футбола", – цитирует Де Пену Tribuna.com.

Напомним, Шахтер соревнуется в группе Лиги чемпионов с Реалом, Интером и Боруссией М.

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