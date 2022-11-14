Де Пена попал в топ-5 лучших игроков чемпионата Бразилии
14 ноября 23:55 - Читати українською
Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена блестяще приспособился в бразильской Серии А.
Де Пена в апреле покинул Динамо и на правах свободного агента присоединился к Интернасьоналю. Карлос быстро стал важным игроком команды, которой помог заполучить серебряные медали.
Де Пена попал в символическую команду Латинской Америки в октябре
Накануне завершился чемпионат Бразилии. Интернасьонал финишировал вторым. По оценкам статистического портала Sofa Score, Де Пена стал лучшим игроком своей команды и разделил 5 место с Джоном Ариасом во все лиге – у обоих оценка 7,32.
К слову, Де Пена провел 34 матча в бразильской Серии А, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter