Полузащитник Интернасьонала Карлос Де Пена получил отличие за свои выступления в октябрьских матчах чемпионата Бразилии.

Уругваец оказался среди 11 лучших игроков по чемпионатам Южной и Центральной Америки по версии Sofascore.

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Де Пена получил оценку в 7,76 балла за поединки, состоявшиеся в октябре. Всего Карлос сыграл в 5 поединках, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Компанию ему составили такие игроки как форвард Тигрес Андре-Пьер Жиньяк (француз получил самую высокую оценку), голкипер Ривер Плейта Франко Армани и хавбек Фламенго Де Арраскаэта.

В общем, Де Пена после перехода в Интернасьонал сыграл в 31 матче в бразильской Серии А, отличившись 5 голами и 6 ассистами.

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