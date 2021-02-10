Киев, как и остальную часть Украины, засыпало снегом. Для легионеров Динамо из теплых стран такая погода довольно необычная, поэтому они не устают удивляться природным аномалиям.

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Хотя Карлос Де Пена выступает за столичный клуб не первый год, такой зимы ему видеть еще не приходилось. Утром футболист обнаружил, что его автомобиль заблокирован под слоем снега. Хавбек использовал эту ситуацию как дополнительную тренировку.

"Полчаса пришлось откапывать машину лопатой из сугроба", – написал Де Пена на своей странице в Инстаграм, добавив соответствующее фото.

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