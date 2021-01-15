Хавбек Динамо Карлос Де Пена уже привык к зимнему климату Украины.

Уругваец в своем Instagram показал, как команда тренируется под густым снегом.

Динамо определилось со списком игроков на первый этап сборов – Луческу дал шанс лучшему бомбардиру команды U-21

Игрокам киевского клуба пришлось тепло одеваться, а их лица практически невозможно различить. Впрочем, об украинском морозе уже можно забывать, ведь сегодня Динамо вылетело на сбор в ОАЭ, где климат будет значительно мягче.

Команда Луческу планирует провести 3-4 спарринга. Два соперника киевлян уже известны – варшавская Легия (18 января) и солигорский Шахтер Романа Григорчука (21 января).

Луческу раскрыл главный секрет успеха футболиста на своем примере – тренер Динамо в необычном ракурсе