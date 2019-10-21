Де Пена похвалил Миколенко за гол Александрии и ассист в игре с Португалией

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена прокомментировал игру с Александрией (1:0), в которой он стал автором результативной передачи на Виталия Миколенко.

"Я ждал, что Миколенко туда побежит. Искал его этой передачей. Это красивый гол. Думаю, Миколенко доволен сегодняшним голом и ассистом в матче с Португалией.

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Миколенко всегда много двигается. В игре я могу на него рассчитывать. Рад, что отдал ему голевой пас. Иногда надо загружать штрафную навесами, если там есть несколько партнеров", – цитирует уругвайца Football Hub.

Напомним, после минимальной победы в 11-м туре Динамо поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ.

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