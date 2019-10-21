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Де Пена похвалил Миколенко за гол Александрии и ассист в игре с Португалией

08:52 77 Читати українською
Де Пена похвалил Миколенко за гол Александрии и ассист в игре с Португалией
Карлос Де Пена / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена прокомментировал игру с Александрией (1:0), в которой он стал автором результативной передачи на Виталия Миколенко.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"Я ждал, что Миколенко туда побежит. Искал его этой передачей. Это красивый гол. Думаю, Миколенко доволен сегодняшним голом и ассистом в матче с Португалией.

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Миколенко всегда много двигается. В игре я могу на него рассчитывать. Рад, что отдал ему голевой пас. Иногда надо загружать штрафную навесами, если там есть несколько партнеров", – цитирует уругвайца Football Hub.

Напомним, после минимальной победы в 11-м туре Динамо поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Киев - Александрия
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