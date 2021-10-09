"Срок нового контракта с Динамо? Я не хотел бы говорить на эту тему. Это персональное соглашение. Я счастлив играть за Динамо, и это все что имеет значение. Имел ли предложения от других клубов? Только одно реальное предложение в середине года. Но моим приоритетом было выступление за Динамо, и я счастлив, что удалось договориться с клубом.

Динамо официально продлило контракт с Де Пеной

Вариант с продолжением карьеры в Италии? Во время трансферного окна, когда еще не было договоренности с Динамо, я спрашивал агента об этом. В его обязанности входит держать меня в курсе. Моя задача – играть, все остальное меня не касается. Я полностью сфокусирован на футболе", – рассказал Де Пена в интервью FanDay.

Напомним, уругваец подписал новый контракт с Динамо, однако стороны не разглашают условия сделки. В нынешнем сезоне хавбек сыграл восемь матчей в рамках УПЛ, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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