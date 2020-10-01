"Хотел бы в группу одного или двух сильных соперников. Такой вызов даст вам определенный престиж и возможность войти в историю. Я бы хотел встретиться с испанской командой или той, где играют уругвайские футболисты", – поделился Де Пена в эфире Último Al Arco.

Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: где и когда смотреть церемонию жеребьевки группового этапа

Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 1 октября. Динамо оказалось в третьей корзине, а Шахтер – во второй.

К слову, где Пена провел в текущем сезоне 6 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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