Де Пена: Очень важно получить награду лучшего игрока года в Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал о своем первом годе в составе киевской команды.

"Проблемы с адаптацией были меньше, чем я себе представлял. Несмотря на то, что это другая страна со своим языком и обычаями, чувствую, что я хорошо адаптировался. Мне удалось изучить нелегкий язык, что очень помогает и приобщает к повседневной жизни украинцев.

Де Пена – лучший игрок Динамо 2019 года по версии болельщиков

В УПЛ делается упор на силовой футбол, но в то же время в чемпионате есть техничные игроки. Футбол в Украине быстро растет. Недавно их сборная U-20 стала чемпионом мира, а первая национальная команда вышла на Евро-2020. Это сказывается на многих командах чемпионата.

Для меня много значит, что болельщики Динамо признали меня лучшим игроком 2019 года, поскольку я первый год в клубе. Очень важно получить награду лучшего игрока. Это непросто, потому что в команде много хороших футболистов. Доволен своим первым годом в Динамо. Я очень счастлив в этой команде", – цитирует Де Пену salimo.uy.

"Динамо – это больше, чем клуб": почему Карлос Де Пена – идеальный легионер для украинского футбола