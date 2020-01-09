toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Де Пена: Очень важно получить награду лучшего игрока года в Динамо

9 января 16:13 124 Читати українською
Де Пена: Очень важно получить награду лучшего игрока года в Динамо
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал о своем первом годе в составе киевской команды.

"Проблемы с адаптацией были меньше, чем я себе представлял. Несмотря на то, что это другая страна со своим языком и обычаями, чувствую, что я хорошо адаптировался. Мне удалось изучить нелегкий язык, что очень помогает и приобщает к повседневной жизни украинцев.

Де Пена – лучший игрок Динамо 2019 года по версии болельщиков

В УПЛ делается упор на силовой футбол, но в то же время в чемпионате есть техничные игроки. Футбол в Украине быстро растет. Недавно их сборная U-20 стала чемпионом мира, а первая национальная команда вышла на Евро-2020. Это сказывается на многих командах чемпионата.

Для меня много значит, что болельщики Динамо признали меня лучшим игроком 2019 года, поскольку я первый год в клубе. Очень важно получить награду лучшего игрока. Это непросто, потому что в команде много хороших футболистов. Доволен своим первым годом в Динамо. Я очень счастлив в этой команде", – цитирует Де Пену salimo.uy.

"Динамо – это больше, чем клуб": почему Карлос Де Пена – идеальный легионер для украинского футбола

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1086
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
11
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук