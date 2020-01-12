Де Пена оценил перспективы Русина в Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена убежден, что нападающий Назарий Русин сможет проявить себя в киевской команде.

"Безусловно, Русин – хороший игрок. В первой части сезона он играл за Зарю, а сейчас точно поможет Динамо. Желаю ему всего наилучшего", – сказал Де Пена Youtube-каналу FootballHub.

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Напомним, Динамо досрочно вернуло Русина из аренды в луганской Заре. Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко выразил надежду, что 21-летний футболист сможет стать основным нападающим Динамо.

Отметим, что в первой части сезона в 14 матчах за Зарю в УПЛ Русин забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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