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Де Пена: Ничья с Копенгагеном – плохой результат для Динамо

01:10 10 Читати українською
Де Пена: Ничья с Копенгагеном – плохой результат для Динамо
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги Европы против Копенгагена.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Они забили быстрый гол, что дало им фору. Ничья – это плохой результат для нас. Но у нас еще три матча. Мы все еще лидеры группы и все в наших руках.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов

В Копенгаген мы поедем за тремя очками. Сейчас нам нужно думать о следующем матче. Итог – ничья, но мы сегодня потеряли два очка", – приводит слова Де Пены Tribuna.

Напомним, именно Динамо и Копенгаген возглавляют турнирную таблицу группы В – у обеих команд по пять очков.

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Динамо Киев - Копенгаген Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы
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