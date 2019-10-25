Де Пена: Ничья с Копенгагеном – плохой результат для Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги Европы против Копенгагена.

"Они забили быстрый гол, что дало им фору. Ничья – это плохой результат для нас. Но у нас еще три матча. Мы все еще лидеры группы и все в наших руках.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов

В Копенгаген мы поедем за тремя очками. Сейчас нам нужно думать о следующем матче. Итог – ничья, но мы сегодня потеряли два очка", – приводит слова Де Пены Tribuna.

Напомним, именно Динамо и Копенгаген возглавляют турнирную таблицу группы В – у обеих команд по пять очков.

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