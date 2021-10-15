"Однозначно, Луческу – самый сильный специалист, с которым я работал. У него невероятно большой опыт, он поработал во многих клубах и сильных командах. За его плечами колоссальный багаж знаний о разных лигах, футбольных тенденциях. Я счастлив, что работаю под руководством такого специалиста .

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Это одна из главных причин, почему я продлил контракт. Он доверяет мне, я же стараюсь выполнять все его пожелания на поле. Мне нравится его страсть к победам. Рад, что нам удалось добыть ряд трофеев в минувшем сезоне и квалифицироваться вновь в групповой раунд Лиги чемпионов. Луческу ‒ точно самый сильный тренер, под началом которого я работал.

Его уникальность в опыте и багаже ​​знаний. Он поработал в Интере, Галатасарае, Бешикташе, Зените, Шахтере с очень сильными игроками. Он приобрел на практике знания о том, как вести себя с игроками. Он понимает, что помимо футбола есть личная жизнь человека, а это такая же важная составляющая футбола. Он ведет диалог с футболистами не только как со спортсменами, но и как с людьми. Он умеет доносить информацию, и в прошлом сезоне вы это увидели, как команда может прилично добавить. Мы выдали отличный год. Надеюсь, этот сезон будет таким же успешным, как предыдущий. И во всех этих успехах, конечно, основная заслуга Луческу", – цитирует Де Пену FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Карлос провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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