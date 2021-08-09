Де Пена начал работу с новым агентством на фоне слухов об уходе из Динамо
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена сменил агентскую компанию.
Отныне интересы уругвайского легионера Динамо Карлоса Де Пены будет представлять компания Ebenet Agency.
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Агентство специализируется на работе с игроками из Южной Америки. Действующий контракт 29-летнего уругвайца с киевлянами рассчитан до конца 2021-го. Карлос ранее намекал, что не планирует продолжать сотрудничество с "бело-синими".
Напомним, Динамо подписало Де Пену в 2019 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне УПЛ Карлос провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.
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