Бразилия, Серия А, 7-й тур

Куяба – Интернасьонал – 1:1

Голы: Валдивия, 50 – Де Пена, 83 (пен.)

Удаление: Лукас, 81 (Куяба, вторая желтая карточка)

Прощальный ассист Игнатенко в Лиге 1 в видеообзоре матча Брест – Бордо – 2:4

Бывший полузащитник Динамо Карлос Де Пена наконец-то сумел забить в чемпионате Бразилии. 30-летний футболист отметился голом в воротах Куябы в поединке 7-го тура местной Серии А.

Уступая по ходу матча гости в конце встречи получили право на угловой, после которого Жоао Лукас завалил в собственной штрафной соперника на газон. VAR подтвердил нарушение, виновник получил вторую желтую и удаление, а Интернасьонал право на одиннадцатиметровый. К мячу подошел экс-представитель УПЛ и уверенно обыграл кипера Куябы с отметки. Этот гол стал для уругвайца первым в футболке "колорадос".

Напомним, Де Пена перешел в Интерсьонал 1 апреля в статусе свободного агента и в семи матчах успел отличиться за новую команду голом и двумя ассистами.

Кендзёра дебютным голом отпраздновал чемпионство Польши – защитник Динамо на мажорной ноте покидает родной клуб