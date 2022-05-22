Де Пена на последних минутах спас Интернасьонал от поражения – экс-звезда Динамо открыл счет своим голам в Бразилии
Очередная лига покорилась уругвайскому полузащитнику. Карлосу Де Пене доверили особую роль.
Бразилия, Серия А, 7-й тур
Куяба – Интернасьонал – 1:1
Голы: Валдивия, 50 – Де Пена, 83 (пен.)
Удаление: Лукас, 81 (Куяба, вторая желтая карточка)
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Бывший полузащитник Динамо Карлос Де Пена наконец-то сумел забить в чемпионате Бразилии. 30-летний футболист отметился голом в воротах Куябы в поединке 7-го тура местной Серии А.
Уступая по ходу матча гости в конце встречи получили право на угловой, после которого Жоао Лукас завалил в собственной штрафной соперника на газон. VAR подтвердил нарушение, виновник получил вторую желтую и удаление, а Интернасьонал право на одиннадцатиметровый. К мячу подошел экс-представитель УПЛ и уверенно обыграл кипера Куябы с отметки. Этот гол стал для уругвайца первым в футболке "колорадос".
Напомним, Де Пена перешел в Интерсьонал 1 апреля в статусе свободного агента и в семи матчах успел отличиться за новую команду голом и двумя ассистами.
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