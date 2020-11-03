"Месси – лучший игрок в истории, и играть против него – это вызов и привилегия. Когда Барса и Ювентус попались нам в группе, я был очень счастлив. Я хочу получать удовольствие от этих поединков.

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Мы будем бороться с проблемами и постараемся победить. Мы хотим сыграть в лучшую свою игру", – цитирует Де Пену RAC1.

Напомним, матч Барселона – Динамо должен состояться в среду, 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу должен прозвучать в 22:00. В первых двух турах каталонцы дважды победили и закономерно возглавляют группу G. У Динамо лишь одно набранное очко и третья строчка.

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