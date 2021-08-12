Контракт уругвайца с киевлянами действует только до конца года. Meta-ratings утверждает, что Де Пена начал получать меньше игровой практики, потому что не хочет подписывать новое соглашение.

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По информации издания, легионер Динамо готов остаться в клубе, но исключительно при условии увеличения зарплаты. Сейчас Карлос находится среди игроков, чьи заработки одни из самых низких. Ежемесячно киевляне платят своему легионеру 20 тысяч евро без учета бонусов.

Отмечается, что существенное увеличение зарплаты способно убедить Де Пену отказаться от переезда в Италию или США, где к его персоне есть конкретный интерес.

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