toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ИНТЕР - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН

Де Пена: Главная задача Динамо – выйти в плей-офф Лиги Европы

21:45 19 Читати українською
Де Пена: Главная задача Динамо – выйти в плей-офф Лиги Европы
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Уругвайский вингер Динамо Карлос Де Пена поделился ожиданиями от предстоящего матча с датским Копенгагеном в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

 

"Это будет важный матч с сильным соперником. Я знаю двух уругвайских футболистов, выступающих сейчас за Копенгаген. Один из них – нападающий (Майкл Сантос), другой – правый защитник (Гильермо Варела).

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

Это молодая, но при этом зрелая команда. Нас ждут два непростых матча, как в Киеве, так и в Копенгагене. Надеюсь, мы возьмем три очка дома и как минимум не проиграем на выезде. Важно набрать в этих матчах больше очков, чем соперник, поскольку мы – две команды, лидирующие в группе.

Сейчас перед нами стоит цель – пройти в следующий раунд. Думаю, нам вполне по силам это сделать. Мы должны идти от игры к игре. Сейчас мы сконцентрированы на предстоящей встрече с Копенгагеном. Потом у нас будут матчи чемпионата и Кубка. Сейчас главное – выйти в плей-офф, а уже во второй части сезона увидим, как далеко мы можем дойти. У нас сильная команда, поэтому все в наших руках", – цитирует Де Пену пресс-служба Динамо.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо

blog_ava
Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера
03:26
1150
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Киев - Копенгаген Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Гент
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук