Де Пена: Главная задача Динамо – выйти в плей-офф Лиги Европы

Уругвайский вингер Динамо Карлос Де Пена поделился ожиданиями от предстоящего матча с датским Копенгагеном в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

"Это будет важный матч с сильным соперником. Я знаю двух уругвайских футболистов, выступающих сейчас за Копенгаген. Один из них – нападающий (Майкл Сантос), другой – правый защитник (Гильермо Варела).

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Это молодая, но при этом зрелая команда. Нас ждут два непростых матча, как в Киеве, так и в Копенгагене. Надеюсь, мы возьмем три очка дома и как минимум не проиграем на выезде. Важно набрать в этих матчах больше очков, чем соперник, поскольку мы – две команды, лидирующие в группе.

Сейчас перед нами стоит цель – пройти в следующий раунд. Думаю, нам вполне по силам это сделать. Мы должны идти от игры к игре. Сейчас мы сконцентрированы на предстоящей встрече с Копенгагеном. Потом у нас будут матчи чемпионата и Кубка. Сейчас главное – выйти в плей-офф, а уже во второй части сезона увидим, как далеко мы можем дойти. У нас сильная команда, поэтому все в наших руках", – цитирует Де Пену пресс-служба Динамо.

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