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Де Пена: Динамо нужно продолжать побеждать

21:57 17 Читати українською
Де Пена: Динамо нужно продолжать побеждать
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Вингер киевского Динамо Карлос Де Пена в эфире канала FootballHub прокомментировал победу над СК Днепр-1 в рамках 9-го тура УПЛ.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

"Это хорошая победа. Мы хорошо играли и заслужили выиграть. Хорошо, что опять не пропустили и сыграли на ноль. Нужно продолжать побеждать.

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Тренер просил нас играть спокойно. Мы хорошо начали, контролировали игру. Забили сначала один мяч, потом другой. Теперь нужно думать о следующем матче с Лунаго. Важно взять три очка в Швейцарии и порадовать наших болельщиков", – сказал Де Пена.

Напомним, поединок 2-го тура Лиги Европы Лугано – Динамо состоится в следующий четверг, 3 октября. Начало в 22:00.

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