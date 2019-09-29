Де Пена: Динамо нужно продолжать побеждать

Вингер киевского Динамо Карлос Де Пена в эфире канала FootballHub прокомментировал победу над СК Днепр-1 в рамках 9-го тура УПЛ.

"Это хорошая победа. Мы хорошо играли и заслужили выиграть. Хорошо, что опять не пропустили и сыграли на ноль. Нужно продолжать побеждать.

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Тренер просил нас играть спокойно. Мы хорошо начали, контролировали игру. Забили сначала один мяч, потом другой. Теперь нужно думать о следующем матче с Лунаго. Важно взять три очка в Швейцарии и порадовать наших болельщиков", – сказал Де Пена.

Напомним, поединок 2-го тура Лиги Европы Лугано – Динамо состоится в следующий четверг, 3 октября. Начало в 22:00.

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