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Де Пена: Динамо хочет выиграть матч с Шахтером

19 мая 10:43 126 Читати українською
Де Пена: Динамо хочет выиграть матч с Шахтером
Карлос де Пена / фото Ю. Юрьев

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Украины против Мариуполя (2:1).

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"Я думаю, Мариуполь приехал сделать свое дело. Они пытались прессинговать нас, хорошо обороняться. Мы играли хорошо, возможно, немного потеряли концентрацию, пропустив гол на последних секундах. Мы заслуживали победить.

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Да, я забил дебютный мяч. Это важный гол для меня. Конечно, хотелось забить! Надеюсь, я буду забивать еще. Я сегодня счастлив. Однако еще не время праздновать. Время немного отдохнуть и думать о следующей игре. Завтра будем тренироваться, восстанавливаться после матча. Следующий поединок очень важен для нас. И мы хотим выиграть его.

Мы должны думать о трех оставшихся играх. Мы еще не думаем о следующем сезоне. Конечно, обидно, что мы без титула в этом году. Динамо – великая команда. Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Игра с Шахтером важна для нас. Мы должны выиграть. Это – дерби", – сказал Де Пена в эфире FootballHub.

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