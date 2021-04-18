"Шахтеру нужна была победа любой ценой, они пытались забить гол. А для нас даже ничья стала бы хорошим результатом. Поэтому мы выбрали выжидательную тактику. Мы оборонялись и пытались поймать соперника на контратаках.

Это был хороший матч для нас. Да, владение мячом было за Шахтером. Но мы выиграли. Этот поединок был похож на матч за Суперкубок. Мы очень довольны, что взяли три очка. Но впереди еще четыре тура, и чемпионство еще не гарантировано.

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Обычно тренер определяет, кто будет бить пенальти. Я был уверен, что забью. И я хотел исполнить этот 11-метровый. Удар получился хороший. Трубин – сильный вратарь, к тому же очень высокий. Он был близок к тому, чтобы дотянуться до мяча, угадал направление, но удар пришелся точно в угол. Я счастлив, что этот гол принес нашей команде победу.

Мы очень близки к чемпионству, осталась одна победа, чтобы оформить титул. Но сейчас нам нужно сфокусировать внимание на Кубке Украины, это также важный турнир для нас. В среду нам предстоит сыграть полуфинальный матч. Мы должны пройти в финал. Хотя мы ждем тяжелой игры. Наш соперник выбил Шахтер из Кубка. Мы должны полностью сконцентрироваться на этом матче, а затем – на игре с Ингульцом, победа в которой гарантирует нам золотые медали", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

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