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Де Пена: Благодарен Хацкевичу, именно он поверил в меня

20:13 196 Читати українською
Де Пена: Благодарен Хацкевичу, именно он поверил в меня
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена прокомментировал увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера и оценил работу под руководством Алексея Михайличенко.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Я очень благодарен Хацкевичу, он поверил в меня. Возможно, ему не повезло с нами, Динамо не попало в Лигу чемпионов, а это было главным условием для него. Но я желаю ему всего наилучшего, потому что он хороший тренер, хороший человек.

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С Михайличенко мы только начинаем, он очень серьезный, требует, чтобы мы играли агрессивно. Пока результаты неутешительные, но это только начало", – поделился Де Пена в комментарии XSPORT.

Отметим, что Динамо разгромило Ворсклу в последнем матче УПЛ (5:0), а Де Пена оформил дубль и стал лучшим игроком 8-го тура УПЛ.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ворскла - Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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