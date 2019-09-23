Де Пена: Благодарен Хацкевичу, именно он поверил в меня

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена прокомментировал увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера и оценил работу под руководством Алексея Михайличенко.

"Я очень благодарен Хацкевичу, он поверил в меня. Возможно, ему не повезло с нами, Динамо не попало в Лигу чемпионов, а это было главным условием для него. Но я желаю ему всего наилучшего, потому что он хороший тренер, хороший человек.

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С Михайличенко мы только начинаем, он очень серьезный, требует, чтобы мы играли агрессивно. Пока результаты неутешительные, но это только начало", – поделился Де Пена в комментарии XSPORT.

Отметим, что Динамо разгромило Ворсклу в последнем матче УПЛ (5:0), а Де Пена оформил дубль и стал лучшим игроком 8-го тура УПЛ.

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