Де Пена – о покере в товарищеском матче Динамо: Это первый случай в моей карьере

Атакующий полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился эмоциями от товарищеского поединка против Оболони-Бровар. В этом матче уругваец забил 4 гола.

Напомним, покер Де Пены и гол Франа Соля позволили Динамо обыграть Оболонь-Бровар со счетом 5:0. По словам вингера, он впервые в карьере забил 4 мяча в одном матче.

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"Я счастлив. Эта товарищеская игра была важной в контексте подготовки к матчу чемпионата Украины с Мариуполем. Ведь есть задача выиграть ее, добыть три очка, и таким образом вернуться на второе место в турнирной таблице. После Мариуполя нас ждет не менее важное противостояние с Мальме, чтобы достичь цели и в итоге выйти из группы в Лиге Европы.

Я увидел, что голкипер сместился влево и оставил большое пространство. Сначала намеревался сделать передачу, но изменил свое решение, и нанес удар в незащищенный угол.

Отличиться четырьмя мячами и сделать голевую передачу на партнера в одном матче нелегко. К слову, такое впервые в моей карьере. Я очень хотел, чтобы моя команда победила, сделал свою работу и помог ей выиграть. Поэтому я счастлив", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Заметим, после 14-ти туров Динамо занимает лишь 4 место в чемпионате Украины.

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