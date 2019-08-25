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Де Пена – о поездке в Чернобыль: Там такой же уровень радиации, как и в Киеве

06:00 16 Читати українською
Де Пена – о поездке в Чернобыль: Там такой же уровень радиации, как и в Киеве
Карлос Де Пена (слева) / фото из соцсетей

Легионер Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями после визита в Чернобыльскую зону отчуждения.

"Вам показывают различные места за пределами четвертого реактора, который взорвался и был покрыт саркофагом и аркой на 100 лет.

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Уровень радиационного излучения там такой же, как в Киеве – 0,15 рентгена. Есть места, где излучение увеличивается, но за 15-20 минут с вами ничего не случится.

Люди используют воду из этого района, и у них нет никаких проблем. Они работают там каждый день", – цитирует Де Пену elobservador.com.uy.

Дополнительной ноги нет, волосы на месте", – Дуэлунд рассказал о поездке в Чернобыль

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