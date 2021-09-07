Журналист Игорь Цыганык не видит общего будущего у Динамо и легионера киевского клуба Карлоса де Пены.

"Что касается Де Пены. Он уже немолодой футболист, а в других клубах ему предлагают больше денег.

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Захочет ли Динамо переподписывать Карлоса, понимая, что уже мало шансов его продать... Сказать, что де Пена – игрок, без которого невозможно представить Динамо – неправильно. Насколько я понимаю, он собирается покинуть киевлян", – сказал журналист в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, действующий контракт 29-летнего уругвайца рассчитан до конца 2021-го. В нынешнем сезоне УПЛ де Пена успел провести 4 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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