Маттейсу Де Лигту пока трудно привыкнуть к требованиям тренерского штаба Баварии. 22-летний центральный защитник с трудом выдерживает привычные нагрузки чемпионов Германии.

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"Я поговорил с Де Лигтом после тренировки. Он сказал мне, что это занятие было самым тяжелым для него за последние четыре года. Эта тренировка, конечно, была сложной, но не настолько", – цитирует удивление Юлиана Нагельсманна La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Де Лигт последние три сезона провел в Ювентусе, где так и не оправдал ожиданий. Нидерландский центрбэк обошелся Баварии в 70 миллионов евро, а еще 10 миллионов мюнхенцы заплатят бонусами.

Мане и Де Лигту понадобились считанные минуты, чтобы забить дебютные голы – Бавария разнесла команду Руни со счетом 6:2