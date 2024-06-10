Маттейс де Лигт женился на Аннекее Моленаар перед выступлением на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов. Пара уже пять лет в отношениях. Маттейс сделал предложение красавице в прошлом году во время отдыха в Греции.

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Церемония 24-летних молодоженов была скромной, приглашены были только близкие люди. Потом будет вечеринка в Италии для всех друзей. Девушка поделилась фото в соцсетях и добавила:

"Перед чемпионатом Европы нереально спланировать большую свадьбу. Но мы хотели наконец-то стать официальной парой, женой и мужем. Поэтому для начала мы организовали праздник в маленьком кругу".

Де Лигт был капитаном Аякса, после чего перешел в Ювентус. Последние два года Маттейс провел в Баварии. Аннекее занимается моделингом. Она является дочерью бывшего футболиста Кейе Моленаара.