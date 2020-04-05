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Де Лигт желает покинуть Ювентус ради Реала, – СМИ

15:30 25 Читати українською
Де Лигт желает покинуть Ювентус ради Реала, – СМИ
Маттейс Де Лигт / Reuters

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт хочет сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

Де Лигт уже сообщил о своем желании стать игроком Реала собственному агенту Мино Райола, утверждает издание ABC.

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Отмечается, что представитель защитника заинтересован в трансфере своего клиента в Мадрид, а потому предложил услуги Маттейса руководству "сливочных". Сам Де Лигт якобы убежден, что Ла Лига ему больше подходит, чем Серия А.

К слову, нидерландец присоединился к Ювентусу только летом 2019 за 85,5 млн евро. Де Лигт провел за "Старую синьору" 27 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами.

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Теги
Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Мино Райола Трансферы Ювентус Ювентус
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