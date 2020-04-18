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Де Лигт: Выбрал Ювентус не из-за разговора с Роналду

14:44 28 Читати українською
Де Лигт: Выбрал Ювентус не из-за разговора с Роналду
Де Лигт и Роналду / Sky Sports

Юный нидерландский защитник Маттейс Де Лигт рассказал, как выбирал между Барселоной и Ювентусом.

"Разговор с Роналду не стал главной причиной перехода в Ювентус. У меня было много времени на выбор. Я все взвесил и понял, что туринский клуб будет лучшим вариантом для меня.

Ювентус заверил, что покупает меня не из-за молодости, а потому, что я зрелый, что умею преодолевать трудности, знаю, как справляться с давлением.

Когда я впервые зашел в раздевалку Ювентуса, то был как ребенок в магазине сладостей. Буффон! Роналду! Ничего себе", – рассказал Маттейс Де Лигт в интервью Войцеху Щенсны.

Напомним, что Де Лигт прошлым летом перешел из Аякса в Ювентус, но первый сезон молодого защитника в Турине выдался далеким от идеала – было очень много ошибок.

Первый после Роналду по зарплате, маленькая сумма отступных – главные миллионы из трансфера Де Лигта в Ювентус

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Италия Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Войцех Щенсны Войцех Щенсны Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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