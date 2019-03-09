toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД АТЛЕТИКО - ЛЕГАНЕС

Де Лигт: Возможно, однажды я буду играть с ван Дейком за один клуб

14:21 33 Читати українською
Де Лигт: Возможно, однажды я буду играть с ван Дейком за один клуб
ван Дейк и Де Лигт / De Telegraaf

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт не исключает, что ему удастся поиграть бок о бок с партнером по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком на клубном уровне.

"Вирджил – футболист с большим опытом игры в ведущих чемпионатах Европы. Конечно, у него хочется учиться. Игра вместе с ним за сборную Нидерландов сильно помогает.

Барселона подтвердила интерес к Де Лигту

Возможно, удастся с ним поиграть и за один клуб. Он выступает за Ливерпуль, очень хороший клуб. Но сейчас не думаю об этом. Я полностью сосредоточен на выступлении за Аякс. Посмотрим, где в результате окажусь", – передает слова Де Лигта Goal.

Лунин против мадридского гранда, дуэль Арсенала и Манчестер Юнайтед, очередной шанс для Зинченко – анонс евроуикенда

Теги
Аякс Аякс Нидерланды Трансферы Чемпионата Англии Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ливерпуля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Бавария
16:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук