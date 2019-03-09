Де Лигт: Возможно, однажды я буду играть с ван Дейком за один клуб

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт не исключает, что ему удастся поиграть бок о бок с партнером по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком на клубном уровне.

"Вирджил – футболист с большим опытом игры в ведущих чемпионатах Европы. Конечно, у него хочется учиться. Игра вместе с ним за сборную Нидерландов сильно помогает.

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Возможно, удастся с ним поиграть и за один клуб. Он выступает за Ливерпуль, очень хороший клуб. Но сейчас не думаю об этом. Я полностью сосредоточен на выступлении за Аякс. Посмотрим, где в результате окажусь", – передает слова Де Лигта Goal.

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