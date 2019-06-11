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Де Лигт: Возможно, мне еще рано переходить в Барселону

15:31 67 Читати українською
Де Лигт: Возможно, мне еще рано переходить в Барселону
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт признался, что до сих пор не может определиться со своим новым клубом.

"Я до сих пор не знаю, что говорит мне мое сердце, я все время был сосредоточен на Аяксе и сборной. Теперь пора подумать об этом и решить.

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Для меня самое главное – знать, что в команде, куда я пойду, буду иметь постоянную игровую практику. Не знаю, когда решу этот вопрос, но я не спешу.

Конечно, было бы неплохо воссоединиться с Де Йонгом, но я также должен посмотреть, что лучше для меня. Я не обращаю внимания ни на кого, мне приходится самому выбирать свой путь.

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Барселона может не потянуть финансово мой переход? Деньги – не вопрос для меня. Возможно, мне еще рано переходить в Барселону", – цитирует Де Лигта Goal.com.

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Барселона Барселона Аякс Аякс Испания Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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