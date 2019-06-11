Де Лигт: Возможно, мне еще рано переходить в Барселону

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт признался, что до сих пор не может определиться со своим новым клубом.

"Я до сих пор не знаю, что говорит мне мое сердце, я все время был сосредоточен на Аяксе и сборной. Теперь пора подумать об этом и решить.

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Для меня самое главное – знать, что в команде, куда я пойду, буду иметь постоянную игровую практику. Не знаю, когда решу этот вопрос, но я не спешу.

Конечно, было бы неплохо воссоединиться с Де Йонгом, но я также должен посмотреть, что лучше для меня. Я не обращаю внимания ни на кого, мне приходится самому выбирать свой путь.

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Барселона может не потянуть финансово мой переход? Деньги – не вопрос для меня. Возможно, мне еще рано переходить в Барселону", – цитирует Де Лигта Goal.com.