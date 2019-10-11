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Де Лигт установил новое достижение в сборной Нидерландов

15:45 9 Читати українською
Де Лигт установил новое достижение в сборной Нидерландов
Маттейс Де Лигт / Фото из открытых источников

20-летний игрок сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт отличился возрастным рекордом в составе своей национальной сборной.

81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай
 
Джош Мадженнис 76’
76’ Джош Мадженнис
81’ Мемфис Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфис Депай

Защитник туринского Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт, сыграв в отборочном матче 7-го тура Евро-2020 против Северной Ирландии, установил очередное историческое достижения для своей сборной, сообщает Opta.

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Он стал самым молодым в истории футболистом, который провел 20 игр за "оранжевых". На момент матча Маттейсу исполнилось всего 20 лет и 59 дней.

Напомним, сборная Нидерландов во вчерашнем матче едва не сотворила сенсацию со знаком "минус": уступая сборной Северной Ирландии она только в конце матча смогла отыграться, а уже в добавленное время вырвать столь желанную победу – 3:1. Теперь в группе С троевластие – у Нидерландов, Германии и Северной Ирландии одинаковое количество очков (по 12), однако у первых двух сборных есть игра в запасе.

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Нидерланды Нидерланды Евро-2020 Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Нидерланды - Северная Ирландия
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