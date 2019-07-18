Де Лигт трогательно попрощался с Аяксом: Мне очень жаль покидать родной клуб, я буду скучать за вами

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт красиво попрощался с Аяксом и рассказал, почему решил перейти в Ювентус.

"Я играл 10 лет в молодежной команде Аякса и еще три в первой команде, но, к сожалению, я должен сделать шаг вперед.

Де Лигт – игрок Ювентуса

Я всегда восхищался итальянским искусством защиты. Многие из игроков, которых я подражал, были итальянцами: Мальдини, Барези, Неста, Каннаваро, Ширеа. Я влюбился в то, как итальянские клубы защищаются.

Мне грустно покидать Аякс. Я пережил здесь невероятные и ужасные моменты. Это было похоже на американские горки, но в нашей жизни всегда наступает время, когда пути расходятся. Мне всех вас не хватает, но никто не знает, что нас ожидает в будущем", – цитирует слова Де Лигта Аякс TV.

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