toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ ДИНАМО КИЕВ

Де Лигт трогательно попрощался с Аяксом: Мне очень жаль покидать родной клуб, я буду скучать за вами

14:50 75 Читати українською
Де Лигт трогательно попрощался с Аяксом: Мне очень жаль покидать родной клуб, я буду скучать за вами
Маттейс Де Лигт / твиттер ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт красиво попрощался с Аяксом и рассказал, почему решил перейти в Ювентус.

"Я играл 10 лет в молодежной команде Аякса и еще три в первой команде, но, к сожалению, я должен сделать шаг вперед.

Де Лигт – игрок Ювентуса

Я всегда восхищался итальянским искусством защиты. Многие из игроков, которых я подражал, были итальянцами: Мальдини, Барези, Неста, Каннаваро, Ширеа. Я влюбился в то, как итальянские клубы защищаются.

Мне грустно покидать Аякс. Я пережил здесь невероятные и ужасные моменты. Это было похоже на американские горки, но в нашей жизни всегда наступает время, когда пути расходятся. Мне всех вас не хватает, но никто не знает, что нас ожидает в будущем", – цитирует слова Де Лигта Аякс TV.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинца
14:15
573
Теги
Ювентус Ювентус Италия Аякс Аякс Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук