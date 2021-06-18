После победы над Австрией (2:0) лидер "оранье" допустил оговорку, давая комментарий журналисту.

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Де Лигт: Нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне, как игроку Аякса, непривычно делать это все время...

Журналист: Погоди, ты же играешь за Ювентус.

Де Лигт: Да, да, я имел в виду экс-игрок Аякса.

Напомним, Нидерланды в двух турах Евро победили Украину (3:2) и Австрию (2:0), гарантировав себе первую строчку группы С.

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