Де Лигт раздражен словами журналистов о его лишнем весе

Дорогостоящий новичок Ювентуса Маттейс Де Лигт прокомментировал негативное отношение итальянской прессы к своей персоне.

"Слухи о том, что Сарри заставил меня сесть на диету – это просто дикость. Но я не удивлен. Иногда я думаю: почему так происходит? Я провожу хорошую, на мой взгляд, игру, а потом оказывается, что этого снова было недостаточно для хорошей оценки. Ладно, это просто мысли. Для себя мне нужно знать, что я сделал правильно, а что нет – и это я знаю очень хорошо

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Каждому новичку нужно время, чтобы адаптироваться в клубе. В Ювентусе уже было двое прекрасных центрбеков – Кьеллини и Бонуччи. Идея заключалась в том, чтобы постепенно вводить меня в состав. Я играл за Аякс в другом стиле. Это замечательно, что я играю в основе, но с самого начала меня бросили в костер. Это очень хороший вызов для меня", – подчеркнул Де Лигт в комментарии NU.NL.

Напомним, что Ювентус заплатил амстердамскому Аяксу за звездного центрбека 75 млн евро плюс 10,5 млн бонусами.

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