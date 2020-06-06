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Де Лигт рассказал, в чем исключительность Роналду

11:04 34 Читати українською
Де Лигт рассказал, в чем исключительность Роналду
Маттейс де Лигт / Getty images

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт поделился мнением о своем звездном одноклубнике Криштиану Роналду.

"Он потрясающий профессионал. Лучший из своего поколения, один из лучших игроков за всю историю. Роналду – великий пример для молодых людей, таких как я, но это не то, что в Ювентусе больше нет с кого брать пример.

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Я всегда стараюсь улучшать свою игру, смотря на Криштиану. Даже на тренировках его интенсивность просто сумасшедшая. Иногда вы задаетесь вопросом, действительно ли ему 35 лет", – цитирует Де Лигта Goal.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус летом 2018 году из мадридского Реала. Сумма трансфера составила 117 млн ​​евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три результативные передачи.

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Италия Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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