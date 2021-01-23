Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт стал еще одним игроком, который поборол COVID-19.

Нидерландец сдал еще два негативных теста на коронавирус после того, как заболел COVID-19.

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Таким образом, Де Лигт покинул самоизоляцию и присоединится к партнерам в отеле перед матчем против Болоньи, сообщает официальный сайт Ювентуса. Игрок даже будет включен в заявку на поединок против болонцев.

В нынешнем сезоне Серии А Де Лигт провел 9 матчей. Ювентус сейчас занимает 6 место с 33 очками, отставая от первого Милана на 10 пунктов.

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