"Очень счастлив стать игроком этого большого клуба. Бавария – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

Бавария официально объявила о трансфере Де Лигта из Ювентуса

С самого начала я увидел искреннюю заинтересованность спортивного директора, тренера и руководства, которые меня убедили. Кроме того, Бавария – отлично управляемый клуб с большими целями. Я очень рад стать частью истории мюнхенской Баварии", – цитирует Де Лигта пресс-служба клуба.

Напомним, прошлые три сезона нидерландец провел в Ювентусе, куда перебрался из Аякса за 85 млн евро. В составе туринского клуба Де Лигт провел 117 матчей, в которых забил 8 голов и отдал три результативных передачи.

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