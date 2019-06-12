Де Лигт может поспособствовать трансферу Маркиньоса в Ювентус

Украина — 14:10 22
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Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами, Тлумака наказали дисквалификацией, – СМИ
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Клубы УПЛ проголосовали за сохранение Олимпика и внедрение VARУкраина — 13:20 169
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Хто замінить Пятова у Шахтарі: серед варіантів – Лунін і ще три голкіпериСергій Тищенко — 13:00 4143
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"Надеюсь, у Конституционного суда тоже есть VAR": реакция соцсетей на скандальный выход Украины в финал ЧМ-2019 U-20Сборная Украины — 10:45 826
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Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решенийУкраина — 08:26 460