Де Лигт может поспособствовать трансферу Маркиньоса в Ювентус

Защитник ПСЖ Маркиньос вскоре может перебраться в чемпионат Италии.

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт близок к переходу в ПСЖ. Агент футболиста уже прибыл в Париж, чтобы вести переговоры, сообщает Sky Sport Italia.

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Отмечается, что амстердамцы получат за своего игрока около 80 миллионов евро. В то же время Sport Mediaset утверждает, что ПСЖ после этого перехода согласится продать Маркиньоса.

В приглашении 25-летнего бразильца, который уже имеет опыт выступлений в Серии А в составе Ромы, заинтересован туринский Ювентус.

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В прошлом сезоне Маркиньос сыграл за ПСЖ 44 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.