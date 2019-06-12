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Де Лигт может поспособствовать трансферу Маркиньоса в Ювентус

12:40 56 Читати українською
Де Лигт может поспособствовать трансферу Маркиньоса в Ювентус
Маркиньос / Getty images

Защитник ПСЖ Маркиньос вскоре может перебраться в чемпионат Италии.

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт близок к переходу в ПСЖ. Агент футболиста уже прибыл в Париж, чтобы вести переговоры, сообщает Sky Sport Italia.

Де Лигт разочарован предложением Барселоны – ПСЖ приблизился к подписанию таланта

Отмечается, что амстердамцы получат за своего игрока около 80 миллионов евро. В то же время Sport Mediaset утверждает, что ПСЖ после этого перехода согласится продать Маркиньоса.

В приглашении 25-летнего бразильца, который уже имеет опыт выступлений в Серии А в составе Ромы, заинтересован туринский Ювентус.

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В прошлом сезоне Маркиньос сыграл за ПСЖ 44 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.

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