Де Лигт: Мое будущее решает Райола

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт рассказал, может ли перейти в Ювентус.

"Переход в Ювентус? Все возможно, но есть и другие клубы. На данный момент я игрок Аякса. Мое будущее решает мой агент Мино Райола.

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Моими кумирами являются защитники Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, которые являются идеальными моделями современных защитников", – цитирует Де Лигта Mundo Deportivo.

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К слову, за 19-летнего капитана Аякса борется ряд европейских клубов, в том числе испанская Барселона, немецкая Бавария и итальянский Ювентус.