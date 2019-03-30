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Де Лигт: Мое будущее решает Райола

12:48 104 Читати українською
Де Лигт: Мое будущее решает Райола
Маттейс Де Лигт / соцсети

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт рассказал, может ли перейти в Ювентус.

"Переход в Ювентус? Все возможно, но есть и другие клубы. На данный момент я игрок Аякса. Мое будущее решает мой агент Мино Райола.

Де Лигт сообщил Райоле, что хочет играть за Барселону – агент разозлился

Моими кумирами являются защитники Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, которые являются идеальными моделями современных защитников", – цитирует Де Лигта Mundo Deportivo.

Бавария перебила предложение Барселоны по Де Лигту

К слову, за 19-летнего капитана Аякса борется ряд европейских клубов, в том числе испанская Барселона, немецкая Бавария и итальянский Ювентус.

Теги
Ювентус Ювентус Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Аякс Аякс Нидерланды Мино Райола
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