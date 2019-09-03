Де Лигт, де Йонг и Тадич получили награды за невероятный сезон в Эредивизи

В Нидерландах состоялась церемония награждения лучших футболистов по итогам сезона 2018/19 в Эредивизи.

Невероятно успешный сезон позволил представителям Аякса получить наибольшее количество наград, сообщает официальный сайт клуба.

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Защитник Маттейс Де Лигт, перебравшися летом в Ювентус, признан лучшим игроком сезона. Хавбек Фрэнки де Йонг, сменивший Амстердам на Барселону, стал лучшим молодым игроком. А Душан Тадич разделил с нападающим ПСВ Люком де Йонгом приз лучшему бомбардиру сезона.

К слову, амстердамский Аякс в сезоне 2018/19 оформил чемпионский дубль, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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