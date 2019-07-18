Де Лигт – игрок Ювентуса

Ювентус объявил о переходе капитана Аякса Маттейса Де Лигта. Контракт рассчитан на 5 лет.

Маттейс Де Лигт официально перешел в Ювентус. Сегодня голландский защитник успешно прошел медобследование и подписал контракт на 5 лет – до 30 июня 2024-го.

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Туринцы заплатили за новичка 75 млн евро плюс 10,5 миллионов бонусами. Защитник стал очередным новичком "Старой синьоры" после Аарона Рэмзи, Джанлуиджи Буффона, Адриена Рабьо и Луки Пеллегрини.

На 19-летнего капитана Аякса претендовали многие топ-клубы – Барселона, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и другие, однако в итоге Де Лигт выбрал именно чемпионов Италии.

Напомним, в сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел в составе Аякса 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами. Именно амстердамцы выбили Ювентус из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

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