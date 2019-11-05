Де Лаурентис закрыл игроков Наполи на базе клуба на неделю – Анчелотти раскритиковал действия президента

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в своем стиле решил наказать игроков за поражение в матче 11-го тура Серии А против Ромы (1:2).

Де Лаурентис закрыл игроков Наполи на тренировочной базе клуба для усиленной подготовки перед матчем Лиги чемпионов против Зальцбурга и поединком Серии А с Дженоа, сообщает Corriere dello Sport.

Рома – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Это не наказание, а возможность лучше узнать друг друга", – прокомментировал свое решение президент клуба.

"Если вы спросите меня, что я думаю, я скажу, что не согласен с решением, принятым клубом. Однако тренер должен оставаться тренером. Это те решения, которые принимает клуб", – встал на защиту игроков главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

Напомним, безвыигрышная серия Наполи насчитывает уже 3 матча подряд.

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