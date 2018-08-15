Де Лаурентис: Ведем переговоры с Оспиной, а цена Белотти завышена

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что клуб пытается подписать голкипера Арсенала Давида Оспину.

"Да, может прийти Оспина, мы ведем переговоры. До сих пор есть определенные разногласия относительно условий перехода, но он может произойти.

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Миньоле? Хороший вратарь. Мы следили за ним, как и за Очоа, а также Татарушану. Мне нравился Очоа, но я больше не буду пытаться его подписать.

Переговоры с Торино? Совершенно невозможно! Мне кажется, что стоимость Белотти значительно завышена. Меня радует, если он стоит 65 млн евро, потому что это означает, что Инглезе стоит 85 млн. В прошлом году он забил 12 голов, тогда как Белотти – только 10", – цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss Italy.