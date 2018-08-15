toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Де Лаурентис: Ведем переговоры с Оспиной, а цена Белотти завышена

16:57 43 Читати українською
Де Лаурентис: Ведем переговоры с Оспиной, а цена Белотти завышена
Андреа Белотти / фото ФК Торино

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что клуб пытается подписать голкипера Арсенала Давида Оспину.

"Да, может прийти Оспина, мы ведем переговоры. До сих пор есть определенные разногласия относительно условий перехода, но он может произойти.

Спаллетти не захотел говорить о переходе Модрича в Интер

Миньоле? Хороший вратарь. Мы следили за ним, как и за Очоа, а также Татарушану. Мне нравился Очоа, но я больше не буду пытаться его подписать.

Переговоры с Торино? Совершенно невозможно! Мне кажется, что стоимость Белотти значительно завышена. Меня радует, если он стоит 65 млн евро, потому что это означает, что Инглезе стоит 85 млн. В прошлом году он забил 12 голов, тогда как Белотти – только 10", – цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss Italy.

Теги
Италия Роберто Инглезе Роберто Инглезе Аурелио Де Лаурентис Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Симон Миньоле Симон Миньоле Гильермо Очоа Гильермо Очоа Давид Оспина Давид Оспина Андреа Белотти Андреа Белотти Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
49
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук