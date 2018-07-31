toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Де Лаурентис: Трансфер Роналду финансово выгодный для Ювентуса

19:53 75 Читати українською
Де Лаурентис: Трансфер Роналду финансово выгодный для Ювентуса
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис неоднозначно высказался по трансферу Криштиану Роналду в Ювентус.

"Я не скажу, что переход Роналду – провальный трансфер. По моему мнению, это замечательная сделка для Ювентуса.

Как к футболисту, у меня нет никаких вопросов к Роналду – о нем можно снять фильм.

Ювентус только за день продажи футболок Роналду "отбил" половину стоимости трансфера Криштиану

Единственное в чем я сомневаюсь, будет ли отдача на футбольном поле такой же большой, как коммерческая прибыль", – цитирует Де Лаурентиса издание Football Italia.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

Реал остался без "Золотого мяча" – такого не было 18 лет

Теги
Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
35
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук