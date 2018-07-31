Де Лаурентис: Трансфер Роналду финансово выгодный для Ювентуса

Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис неоднозначно высказался по трансферу Криштиану Роналду в Ювентус.

"Я не скажу, что переход Роналду – провальный трансфер. По моему мнению, это замечательная сделка для Ювентуса.

Как к футболисту, у меня нет никаких вопросов к Роналду – о нем можно снять фильм.

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Единственное в чем я сомневаюсь, будет ли отдача на футбольном поле такой же большой, как коммерческая прибыль", – цитирует Де Лаурентиса издание Football Italia.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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