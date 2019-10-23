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Де Лаурентис: Трансфер Ибрагимовича в Наполи зависит от желания Златана

14:25 51 Читати українською
Де Лаурентис: Трансфер Ибрагимовича в Наполи зависит от желания Златана
Златан Ибрагимович / Reuters

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал предстоящий матч против Зальцбурга и слухи о возможном переходе Златана Ибрагимовича в состояние неаполитанцев.

"Зальцбург – очень сильная команда. Надеюсь, моя команда достаточно сконцентрирована, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Мне смешно, когда я слышу критику в адрес Лосано, ведь ему необходимо время для адаптации. К тому же, у нас есть и другие сильные игроки на его позицию.

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Трансфер Ибрагимовича в Наполи? Мы с ним обсуждали возможный переход, но это было больше моим желанием, чем предложением. В конце концов, все зависит от Златана", – цитирует Де Лаурентиса официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Стоит отметить, что в Ибрагимовича есть действующий контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, но швед планирует вернуться в Европу в межсезонье. Ранее в серии А Ибрагимович выступал за Ювентус, Интер и Милан.

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