Переговоры между Наполи и 30-летним капитаном относительно нового контракта зашли в тупик из-за разногласия сторон, информирует Football Italia.

Барселона положила глаз на Инсинье – есть препятствие на пути к трансферу

Инсинье не хочет идти на понижение зарплаты. Это ему предлагал президент Аурелио Де Лаурентис, мотивировав просьбу тяжелым финансовым положением во времена пандемии. Босс Наполи и Лоренцо должны снова сесть за стол переговоров после того, как последний вернется из отпуска после Евро-2020.

Правда, если Де Лаурентису не удастся договориться с вингером о продлении действующего до 2022 года контракта, он не будет делать трагедии, ведь не боится потерять Инсинье бесплатно следующим летом. Наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти, в свою очередь, хочет сохранить капитана.

К слову, в прошлом сезоне Лоренцо сыграл 49 матчей в голубой футболке, отметившись 19-ю голами и 11-ю результативными передачами.

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